Napoli, traffico di droga Spagna-Italia: 33 arresti

Un'indagine condotta dai Carabinieri di Napoli ha portato all'arresto il 12 novembre di 33 persone coinvolte in un traffico internazionale di droga gestito dalla camorra. Due organizzazioni criminali, operanti in Campania ma indipendenti tra loro, si rifornivano da un unico canale gestito in Spagna da un noto narcotrafficante latitante. L'operazione, eseguita tra Napoli, la sua provincia e in Spagna, ha rivelato che queste reti fornivano droga, principalmente cocaina e hashish, al clan camorristico "Amato-Pagano," attivo a Scampia e in altri comuni della provincia.