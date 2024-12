Natale 2024, a Venezia luminarie e albero incantano residenti e turisti

L'assenza di traffico automobilistico amplifica la sensazione di pace e magia che pervade il centro storico della Città Lagunare nel periodo natalizio. Visitare Venezia durante le feste significa immergersi in un sorta di favola. I giochi di luci illuminano calli e campielli fino a San Marco, dove il grande e maestoso albero di Natale incanta turisti e residenti. Un grande abete naturale alto 15 metri e con una base larga 7, addobbato con sfere luminose color oro. L'alternarsi di luci bianche calde e di strobo bianco freddo, rende l'albero visibile in tutto il bacino di San Marco. In laguna le luminarie enfatizzano i canali e i ponti, creando atmosfere che solo una città unica al mondo come Venezia può offrire. Unica come le sue luminarie, create appositamente per rendere ancora più calde e accoglienti le vie dello shopping, ma anche gli itinerari meno turistici. Uno spettacolo che la Città Lagunare regala al mondo ogni anno. "L'idea è quella di augurare alle persone di passare un periodo sereno. Insomma, è un percorso anche di rigenerazione. La Nascita è sempre qualcosa di nuovo. L'idea è questa, di poter stare un po' sereni ecco, questo è l'augurio che facciamo a tutti, di poter stare insieme".