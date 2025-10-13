Neonata morta dopo parto in casa, la procura di Treviso dispone autopsia

Il parto in casa a Borso del Grappa alle 05.00 del mattino del 12/10, poi i problemi respiratori e la grave emorragia cerebrale che l'ha portata al decesso. La Procura di Treviso starebbe valutando l'apertura di un fascicolo d'inchiesta per omicidio colposo, per la morte della neonata, sopraggiunta poche ore dopo essere venuta alla luce al termine di un parto domestico. I Magistrati decideranno se e come procedere in base agli esiti dell'autopsia disposta per le prossime ore. L'attenzione degli inquirenti si starebbe concentrando sul ruolo di due ostetriche, libere professioniste non collegabili alla ULS 2 di Treviso, che avrebbero assistito la madre durante il parto. Nei confronti delle due donne identificate dai Carabinieri del NAS, l'azienda sanitaria ha presentato una segnalazione all'ordine professionale di appartenenza. L'allarme è stato lanciato quattro ore dopo il parto, trasportata all'ospedale Ca Foncello di Treviso, le condizioni della neonata sono apparse subito disperate. "Il parto in casa non è vietato dalla legge, ma noi lo sconsigliamo, dice il Direttore Generale dell' USL 2 di Treviso, Francesco Menazzi perché non c'è la possibilità di intervenire prontamente in caso di complicazioni postnatali". . .