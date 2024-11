Neonato Padova, giovane padre arrestato per sevizie

Le sevizie sarebbero iniziate lo scorso luglio quando il bambino aveva solo pochi giorni di vita. Lesioni quotidiane fino al ricovero del bambino di qualche giorno fa nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Padova, a causa di alcune complicazioni respiratorie. Complicazioni provocate dunque dallo stesso padre un 22 enne vicentino anche nei giorni di ricovero del figlio, durante i quali l'uomo è stato sorpreso dal personale medico. Immediata la segnalazione alla Polizia che ha provveduto all'arresto del 22 enne accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate. Agghiacciante l'ipotesi degli investigatori: l'uomo avrebbe agito con l'intenzione di rendere il figlio disabile e ottenere per questo un sussidio dallo Stato in futuro. Il bambino resterà in cura per alcune settimane, il percorso di guarigione sarà lungo ma i medici sono fiduciosi. La madre del piccolo di 19 anni sarebbe estranea ai fatti.