Ottavia Piana, salva la speleologa caduta in una grotta

Ottavia Piana, la speleologa rimasta intrappolata per 83 ore nella grotta Abisso Bueno Fonteno, in provincia di Bergamo, è stata tratta in salvo nella notte del 18 dicembre. I soccorritori, oltre 150 tra tecnici del Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco, l’hanno estratta alle 3:15 e trasferita in elicottero all’ospedale di Bergamo. Piana, 32 anni, aveva riportato traumi vertebrali, costali e fratture a volto e ginocchio dopo una caduta di oltre cinque metri. Le sue condizioni sono sempre state giudicate stabili, grazie al tempestivo intervento e al costante monitoraggio medico durante le operazioni. La rimozione degli ostacoli nel tratto finale della grotta, anche con micro-esplosioni, ha permesso di concludere il salvataggio in anticipo rispetto alle previsioni iniziali.