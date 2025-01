Palermo, clima mite e bagno per molti nel mare di Mondello

Il Golfo di Mondello con le sue acque limpide e cristalline si riempie di barche a vela e canoe. Gli sportivi sono in acqua già dalle prime ore del mattino quando l'aria è ancora frizzante per navigare o per una nuotata in questa immensa piscina all'aria aperta. Nelle ore più calde della giornata via la muta e sembra estate. "La temperatura dell'acqua non scende mai sotto i 15 gradi, quindi, si può nuotare tutto l'anno". Anche i non sportivi si avvicinano ai circoli velici come l'Albaria, per provare la stessa esperienza dei tanti campioni che qui si allenano abitualmente. "In queste giornate, anche invernali, la gente si allieta qui a fare attività motorie. Il Golfo di Mondello è adatto per iniziare qualsiasi disciplina sportiva dal nuoto alle attività che stanno sulla superficie dell'acqua ma anche altre attività che possono essere subacquee". A metà giornata, la spiaggia si riempie di bagnanti e qualcuno passeggia, altri prendono il sole. Per i turisti, è uno scenario irresistibile. Sui campi di beach volley, si improvvisano partite. Qualcuno in costume, altri con addosso abiti invernali fotografano chi azzarda un bagno o una camminata in acqua. E i più audaci si tuffano in mare più di quanto un mese come gennaio, si immagina sia possibile.