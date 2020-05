Palermo, distanze e mascherine al bar e dal barbiere

Anche in Sicilia dove l'estate è già arrivata e i casi di covid sono scesi al minimo, la prudenza resta la regola. Obbligatorio portare sempre con sé la mascherina e indossarla anche all'aperto, nei luoghi affollati. Norme ancora più severe nei luoghi chiusi. Distanziamento di un metro da persona a persona che sia al banco o che sia al tavolo. Ovviamente anche mantenendo gli ingressi contingentati in base alle caratteristiche e alle dimensioni del locale. La mascherina si tiene fino a poco prima di consumare cibo e bevande e si rimette subito dopo. Si ricomincia, contando sulla prudenza nei comportamenti e sulla fiducia nei rapporti, dai bar, ai saloni di bellezza. I telefoni di parrucchieri e centri estetici squillano di continuo. Si entra solo su prenotazione, le postazioni ridotte di numero per garantire le distanze vengono di continuo sanificazione e per le clienti vige il divieto di poggiare effetti personali, se non avvolti nelle buste. Gli appuntamenti sono distanziati l'uno dall'altro per evitare di creare assembramenti, igienizzazione continua degli strumenti, diciamo le novità per noi sono le mascherine. Si adeguano alle nuove misure, il moderno parrucchiere e l'antico salone da barbiere. Lui è Franco Alfonso e in mezzo secolo di attività ha tagliato barba e capelli a personaggi dello spettacolo e della politica. Tra i clienti più affezionati ha il Presidente della Repubblica. Io è da tre mesi che non lo vedo perché siamo stati tutti… ora che se li sia tagliati, purtroppo pazienza. Anche qui la lista d'attesa è lunga. Molti clienti già sono venuti con i capelli tagliati dalle mogli. Ha i capelli un po' più lunghi del solito? Eh beh, 4 mesi di… Quindi ci voleva un taglio? Certo, certo, certo. Anche lei devoto a Santa Rosalia come tutti i palermitani. Sempre devoto a Santa Rosalia. Leggo dai giornali che il virus è calato parecchio a Palermo, pochi casi. Perciò si vede che ci stiamo liberando. Ringraziamo Santa Rosalia.