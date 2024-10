Palermo, espugnato "fortino" della droga allo Sperone

A Palermo, la Polizia di Stato ha arrestato 18 persone nel quartiere Sperone. Per diciassette di loro l'ipotesi di reato è associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, in particolare di crack. L'indagine, coordinata dalla Dda di Palermo, ha documentato migliaia di episodi accaduti tra il 2020 e il 2022, con operazioni avvenute in un'area condominiale sorvegliata da vedette e ronde. Le forze dell'ordine erano però riuscite a installare diverse telecamere, che si sono rivelati utili per smantellare l'organizzazione.