Palermo, indagini su omicidio 21enne: arrestato pregiudicato

8 ore fa

Luci, candele e cartelli contro la violenza, così Palermo si è illuminata nella notte e con questa partecipata fiaccolata, ha voluto ricordare Paolo Taormina, il giovane di 21 anni ucciso sabato scorso davanti al pub che gestiva con la sorella, a pochi passi dal Teatro Massimo. In testa al corteo, la madre Fabiola e la sorella, accolte da un lungo applauso in un clima di profondo silenzio e di commozione. "Abbiamo bisogno del supporto di tutti voi." Per l'omicidio è stato arrestato un pregiudicato del quartiere Zen, Gaetano Maranzano, 28 anni, con precedenti per rissa e spaccio di droga, che ha ammesso il delitto sostenendo di aver litigato mesi prima con la vittima, perché aveva rivolto commenti sgraditi alla sua compagna. Ha importunato la mia fidanzata, ha raccontato, fra i due sarebbe nata una discussione e ad un certo punto, stando alle indagini, Maranzano avrebbe preso una pistola, una calibro 9 illegalmente detenuta, e avrebbe sparato al ventunenne alla testa. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto sabato notte in via Spinzza nel cuore di Palermo, una delle piazze della Movida dove Paolo è morto fra i tavoli e le sedie del bar. Fondamentali saranno le testimonianze di chi era in piazza e soprattutto le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso della zona già acquisite dai militari dell'arma. .

Omicidio 21enne Palermo, testimoni: vittima a terra prima dello sparoOmicidio 21enne Palermo, testimoni: vittima a terra prima dello sparo
cronaca
Omicidio 21enne Palermo, testimoni: vittima a terra prima dello sparo
00:01:44 min
| 55 minuti fa
Neonata morta dopo parto in casa, la procura di Treviso dispone autopsiaNeonata morta dopo parto in casa, la procura di Treviso dispone autopsia
cronaca
Neonata morta dopo parto in casa, la procura di Treviso dispone autopsia
00:01:10 min
| 3 ore fa
Omicidio Paolo Taormina, in magliaia a fiaccolata PalermoOmicidio Paolo Taormina, in magliaia a fiaccolata Palermo
cronaca
Omicidio Paolo Taormina, in magliaia a fiaccolata Palermo
00:01:00 min
| 6 ore fa
ERROR! Tregua Gaza, Al ghetto ebraico di Roma rimosso lo striscione con i volti degli ostaggiERROR! Tregua Gaza, Al ghetto ebraico di Roma rimosso lo striscione con i volti degli ostaggi
cronaca
Ghetto ebraico Roma rimosso striscione degli ostaggi
00:01:09 min
| 8 ore fa
ERROR! Tregua Gaza, Fadlun: "Ora combatti l'antisemitismo"ERROR! Tregua Gaza, Fadlun: "Ora combatti l'antisemitismo"
cronaca
Tregua Gaza, Fadlun: "Ora combatti l'antisemitismo"
00:00:36 min
| 8 ore fa
ERROR! T08131025ERROR! T08131025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 13 ottobre: edizione delle 11
00:01:00 min
| 10 ore fa
Sequestrati a Roma 200 kg di cocaina, valore 16 mln di euroSequestrati a Roma 200 kg di cocaina, valore 16 mln di euro
cronaca
Sequestrati a Roma 200 kg di cocaina, valore 16 mln di euro
00:01:02 min
| 13 ore fa
Le prime pagine del 13 ottobre 2025Le prime pagine del 13 ottobre 2025
cronaca
Le prime pagine del 13 ottobre 2025
00:02:42 min
| 14 ore fa
Segre verso Roccella si viaggi della memoria ad AushwitzSegre verso Roccella si viaggi della memoria ad Aushwitz
cronaca
Segre verso Roccella: si viaggi della memoria ad Aushwitz
00:01:42 min
| 16 ore fa
Roccella, gite ad aushwitz solo per costruire antifascimoRoccella, gite ad aushwitz solo per costruire antifascimo
cronaca
Roccella: gite ad Aushwitz solo per costruire antifascimo
00:01:07 min
| 16 ore fa
Martedi riesame su sequestro e perquisizione ex procuratore vendittiMartedi riesame su sequestro e perquisizione ex procuratore venditti
cronaca
Martedi riesame su sequestro e perquisizione Venditti
00:00:54 min
| 23 ore fa
50mila alla marcia della pace di assisi50mila alla marcia della pace di assisi
cronaca
In 50mila alla Marcia della pace di Assisi
00:01:43 min
| 1 giorno fa
