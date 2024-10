Palermo, manifestazione della Lega a sostegno di Salvini

I parlamentari, gli eurodeputati e i ministri della Lega sono arrivati a Palermo a sostegno di Matteo Salvini impegnato nell'udienza Open Arms. Un presidio di solidarietà al leader del Carroccio, imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio nel processo Open Arms e per il quale i PM hanno chiesto sei anni di carcere per aver impedito lo sbarco di 147 migranti soccorsi dalla nave della ONG spagnola e rimasti a bordo per 19 giorni. Maglietta e slogan anche per i ministri Giorgetti, Calderoli e Valditara, arrivati per ribadire che difendere i confini, come recitano i cori in piazza, non è reato. "...in quel momento e sono della Lega come Salvini. Quindi a me sembra assolutamente normale essere qua". Un processo politico, ripetono i leghisti. Salvini non ha fatto altro che applicare il programma di governo. "È proprio una manifestazione a sostegno di una persona, Matteo Salvini, che credo che sia meritevole di aver difeso i confini nazionali e credo che debba essere premiato e non punito per aver fatto una cosa del genere, che è un dovere, non un reato". Solidarietà anche dal primo ministro ungherese Viktor Orban, che mentre Salvini era nell'aula bunker di Palermo, ha scritto un tweet, siamo con te amico mio, Matteo Salvini merita una medaglia per aver difeso l'Europa. Applausi e cori, poi la manifestazione si è sciolta, in attesa della sentenza il prossimo 20 dicembre.