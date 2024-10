Palermo rema, campioni e amatori nel golfo di Sferracavallo

È l'ultima domenica di ottobre ma sembra estate. La temperatura esterna è di 26 gradi e di 24 in mare. Alle porte di Palermo, nel Golfo di Sferracavallo, arrivano centinaia di sportivi e appassionati del mare. La regata dal titolo Palermorema è un'occasione irresistibile per gli atleti che vivono in città del Nord Italia o in paesi come Svizzera e Irlanda in cui l'autunno è ormai inoltrato. "Molto molto bello. Mille colori sul mare, è stato stupendo". "Bellissimo". "Noi veniamo dal lago d'Iseo, Nord Italia". "È la prima volta che vengo e voglio vivere qui per sempre", dice quest'atleta inglese. Agonisti e amatori gareggiano insieme in questa competizione aperta a qualsiasi imbarcazione a remi, organizzata da 18 anni dal Circolo Velico Sferracavallo. "Abbiamo il piacere, diciamo, di riunire sia i semplici amatori ma anche i grandi campioni, e qui ne abbiamo un esempio perché abbiamo Andrea Di Liberto che ha vinto svariate volte il titolo mondiale del K1 200 metri". "Com'è questo golfo?". "Mah, è uno dei posti migliori per potersi allenare e divertirsi, perché alla fine abbiamo la fortuna che è estate tutto l'anno in Sicilia". "Una bella sorpresa avere più gente del solito. Vuol dire che dovremmo tornare come i primi anni del 900 quando Mondello era piena di iole, di barche da canottaggio, canoe, sandalini". 150 gli atleti che compiono un percorso di 10 km intorno a Isola delle Femmine, seguiti e ripresi con un drone dai velisti della nazionale italiana Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, reduci dalla vittoria di Coppa America Young e Donne e qui in vista dell'Europeo di catamarani olimpici che inizia a Sferracavallo il 5 novembre. Tra gli atleti spinti da puro spirito di competizione e i bagnanti che approfittano di questa giornata d'estate fuori stagione per nuotare in solitario nelle acque cristalline della riserva naturale di Capo Gallo, c'è anche qualcuno che sfrutta questa occasione per ripulire il mare. "Siamo arrivati ultimi perché noi ci fermavamo a raccogliere la plastica". "Siamo andati indietro...guarda c'è una bottiglia". "Abbiamo vinto pero'".