Palermo, scontro tra auto: ci sono 3 morti

Rottami di un incidente frontale che ha causato la morte di tre persone sulla Palermo-Sciacca. Sono circa alle 8:15 quando un'auto con a bordo una famiglia, genitori e tre figli, si schianta contro un suv. Il conducente muore sul colpo, come la coppia. I tre bambini, di 8, 6 e 4 anni sopravvivono. Sono ricoverati in ospedale. Per il bambino più grande è stato necessario un intervento neurochirurgico a causa di un trauma cranico, mentre il secondogenito sarà operato per una frattura al femore. Migliori sarebbero le condizioni del più piccolo, la prognosi è riservata. Secondo una prima ricostruzione, tutti e tre si trovavano nei sedili posteriori. Le vittime sono la coppia di tunisini Walid Moussa di 42 anni, la moglie Zina Koski di 44 anni e il palermitano Riccardo Pardi di 51. A Ribera, in provincia di Agrigento, sarà lutto cittadino per la coppia. Lì Walid lavorava in un'azienda agricola, si occupava delle arance. Era arrivato in Sicilia 15 anni fa, si era subito inserito nella comunità e poi ricongiunto con la sua famiglia la scorsa estate. Il Sindaco racconta che era diretto al porto di Palermo per accompagnare moglie e figli in viaggio verso la Tunisia. Pardi era un agricoltore appassionato di animali, anche lui padre di due figli. I Carabinieri indagano sulla dinamica, per ora si sa solo che le auto viaggiavano in direzione opposta e che per estrarre i corpi è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.