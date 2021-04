Papa apre il Triduo della Settimana Santa in Pandemia

Messa del Crisma inizio dei riti del triduo della Settimana Santa i giorni che introducono la Pasqua di risurrezione. Triduo che viene vissuto in periodo di pandemia nella Basilica di San Pietro con pochi fedeli ma tanti sacerdoti perché questa messa ricorda proprio l'istituzione del sacerdozio e i preti rinnovano le promesse fatte al momento dell'ordinazione vengono benedette dal Papa i Sacri olii quello degli infermi un tempo chiamato dell'estrema unzione quello dei catecumeni utilizzato per il battesimo e quello del Crisma per l'unzione sacerdotale. Francesco parla della Croce che, dice, fa parte con le sue incomprensioni e persecuzioni dell'annuncio del Vangelo anche la Sacra Famiglia ha vissuto la croce dell'esilio come accade oggi ai migranti in fuga ma non ci si deve scandalizzare della Croce. "Noi non ci scandalizziamo perché non si è scandalizzato Gesù del fatto che la sua predicazione nell'anno di grazia del Signore, un anno che la storia intera abbia provocato uno scandalo pubblico in ciò che oggi occuperebbe appena la terza pagina di un giornale di provincia". Francesco nella messa dedicato al sacerdozio chiede una preghiera anche per sé per il suo ruolo di Pontefice della Chiesa Cattolica. "E pregate anche per me, ne ho bisogno, perché sia fedele al servizio apostolico affidato alla mia persona e tra voi io diventi ogni giorno di più, immagine di Cristo sacerdote semplicemente buon pastore maestro e servo di tutti".