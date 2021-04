Pasqua 'rossa', vediamo le regole del mini-lockdown

Seconda Pasqua in lockdown per gli italiani, da mezzanotte tutta l'Italia entrerà in zona rossa fino a lunedi. Pranzo di Pasqua a casa e niente gite fuori porta per il giorno di Pasquetta. Vediamo quali sono le regole da rispettare. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5. Chiusi negozi, bar, ristoranti, vietati i picnic. Aperte le chiese, ma i riti della Settimana Santa subiranno limitazioni. É possibile invece fare visite a parenti e amici, ma con regole assimilabili a quelle dello scorso Natale. Ci si potrà spostare una sola volta al giorno all'interno della propria regione in due adulti accompagnati da minori di 14 anni, persone con disabilità e non autosufficienti. La raccomandazione è di utilizzare la mascherina anche in casa quando si è in presenza di persone non conviventi, per il pranzo di Pasqua mantenere il distanziamento tra i commensali e non scambiarsi piatti e posate. Stop agli spostamenti, se non come sempre muniti di autocertificazione. Lo stesso nucleo familiare può però andare nelle seconde case di proprietà o in affitto a lungo termine, facendo attenzione però alle ordinanze regionali. A queste regioni si aggiunge il Piemonte che, oltre a vietare l'ingresso ai non residenti, ha anche disposto la chiusura dei supermercati a partire dalle 13 di domenica. Una Pasqua blindata dentro i confini nazionali ma con i viaggi all'estero verso molti paesi consentiti. Ma per chi rientra o arriva nel nostro Paese da Paesi dell'Unione Europea deve fare un tampone prima di partire, sottoporsi a una mini quarantena una volta arrivato nel nostro Paese, al termine della quale sarà obbligatorio fare un secondo tampone.