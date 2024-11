Patriarcato, lo scontro tra ministero e Gino Cecchettin

"Certamente il patriarcato come fenomeno giuridico è finito con la riforma del diritto di famiglia del 1975". "Negare l'esistenza del patriarcato se lo può permettere soltanto chi ha il privilegio di non vederlo". "Ci sono ancora nel nostro Paese residui di maschilismo, diciamo pure di machismo". "Era disperato, era stato lasciato, è stato tradito sono giustificazioni che non vogliamo sentire mai più". "Occorre anche non far finta di non vedere che l'incremento dei fenomeni di violenza sessuale è legato anche a forme di marginalità discendenti da una immigrazione illegale". "È una questione di punti di vista, l'importante è essere concordi su una questione, come combattere questo tipo di violenza".