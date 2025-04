Pedopornografia online, scoperto "Wikipedo", il manuale del pedofilo

Una vera e propria enciclopedia degli orrori denominata Wikipedo, una sorta di manuale di istruzioni per il pedofilo, e una piattaforma di contenuti a sfondo sessuale chiamata Kidflix. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato nel corso di delicate indagini, coordinate dalla Procura di Napoli contro la pedopornografia online. Quattro persone sono state arrestate e 11 risultano indagate per detenzione di ingente materiale pedopornografico. Nel corso dell'operazione denominata Stream, sono stati sequestrati migliaia di file illegali, dispositivi informatici e wallet di criptovalute. Gli arrestati sono un disoccupato ventisettenne di Foggia, un informatico quarantanovenne di Biella, un operaio di 22 anni di Caserta e un massaggiatore trentaseienne residente nella provincia di Pesaro Urbino. Le indagini, grazie alla cooperazione con l'Europol, hanno consentito di sequestrare circa 72mila video e identificare quasi 1400 utenti della piattaforma Kid Flex, che hanno effettuato diversi pagamenti in criptovaluta per accedere ai contenuti multimediali, a carattere pedopornografico, raggruppati per categorie. Tra aprile 2022 e marzo 2025, la piattaforma ha registrato 1,8 milioni di utenti in tutto il mondo. .