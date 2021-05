Noi adesso abbiamo i dati che dimostrano la copertura immunitaria a sei mesi, dobbiamo osservare i successivi sei mesi, vediamo cosa succederà, potrebbe essere possibile una terza dose, come invece potrebbe non essere necessaria, a meno che non intervengano eventuali varianti e allora in quel caso, una dose diciamo cosiddetta "booster", potrebbe essere utile.