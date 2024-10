Piombino, demolite le due ciminiere Enel

Le due ciminiere della ex centrale Enel di Tor del Sale a Piombino, alte 197 metri, sono state demolite tramite microcariche esplosive il 29 ottobre, segnando un cambiamento nello skyline del golfo di Follonica. Attive dal 1977 e dismesse nel 2015, le strutture facevano parte di un sito industriale che sarà convertito in area turistica. I lavori di smantellamento e bonifica, gestiti da Tor del Sale Spa ed Enel, sono iniziati nel 2021 e si prevede di completarli entro il 2025, con un piano di massima sicurezza per tutte le operazioni.