Pregliasco a Sky TG24: organizzazione vaccini complessa

"La nostra ripresa economica passa, innanzitutto, attraverso la campagna di vaccinazione in tutto il Paese in maniera, come dire, equa e democratica in tutte le Regioni, professore, anche se abbiamo visto fino ad ora grandi disparità, grandi differenze, tra una Regione e l'altra". "Ma sì.. ci sono stati problemi organizzativi. Io credo che vadano visti in un tempo un po' più lungo perché l'organizzazione è davvero complessa: è stato necessario, diciamo, oliare degli aspetti organizzativi. In Lombardia ha fatto, insomma, scalpore l'aspetto, appunto, degli SMS un po' difficili da far arrivare agli anziani, quindi di sicuro una epopea. Un'epopea che ha visto già degli inciampi rispetto alla disponibilità dei vaccini. Di nuovo già queste nubi all'orizzonte, rispetto alle dosi, mi inquieta, ci inquieta tutti, perché, ovviamente, in questa guerra, se vogliamo usare la metafora della guerra, verso il virus, le munizioni sono assolutamente fondamentali, così come l'aspetto organizzativo che, io credo, ora si sia ben oliato. Credo che già si vedano bei risultati negli anziani ricoverati nelle RSA che sono stati i primi a essere vaccinati e dati veramente incoraggianti anche rispetto al numero, ormai precipitato quasi a zero, negli operatori sanitari". "Professore, il dato interessante è che il vaccino, noi sappiamo, attualmente serve, e questa è l'unica evidenza scientifica, per evitarci la malattia grave, però da quello che lei ci dice, anche come, diciamo, riscontro nelle RSA, situazione che tra l'altro lei conosce peraltro molto bene, i contagi anche sono crollati quindi, evidentemente, c'è una risposta dal punto di vista anche del contenimento del contagio, cioè non si trasmette, servono anche a non far trasmettere il virus?", "Sì, di fatto il dato ad oggi disponibile, appunto dal punto di vista della registrazione, quindi il contenuto nel famoso bugiardino, nel foglio illustrativo, ha evidenziato, come momento formale, quello dell'evitamento della malattia e soprattutto della malattia grave. Però i dati che si stanno evidenziando, non solo dalla vita reale, quindi dalla dalle casistiche in Italia ma in Inghilterra e in Israele, ma anche di alcuni studi scientifici fatti ad hoc, dimostrano che i vaccini hanno anche questa capacità, cioè di sterilizzare la persona che in qualche modo si vaccina e quindi di impedire in gran parte, è chiaro che non è al 100% ma oltre al 90%, la possibilità di non contagiare gli altri. Quindi un elemento veramente importante che ci aspettavamo, mancava l'oggettività, insomma, del dato scientifico che via via si sta acquisendo grazie agli studi e all'applicazione ovviamente su grande scala, e io spero sempre di più, di queste vaccinazioni.