Processo Impagnatiello, periti: quando uccise era lucido e rabbioso

Nessun vizio di mente parziale o totale. Lo mettono nero su bianco i periti che hanno concluso e depositato gli esiti dello accertamento psichiatrico su Alessandro Impagnatiello nel processo che lo vede imputato a Milano per l'omicidio di Giulia Tramontano. Era dunque pienamente capace di intendere e di volere il 31enne, quando il 27 maggio 2023 uccise con 37 coltellate la fidanzata di 29 anni incinta di 7 mesi nella loro casa a Senago nel milanese. Il corpo martoriato, ritrovato solo quattro giorni dopo in un'intercapedine vicino ad un box. La difesa sosteneva che Impagnatiello fosse affetto da un disturbo della personalità di tipo paranoide ma lo psichiatra forense Pietro Ciliberti e il medico legale Gabriele Rocca nella perizia smentiscono che l'ex barman soffrisse di disturbi o malattie mentali. Tutto quello che ha fatto, vivere una vita parallela con un'altra ragazza, avvelenare lentamente Giulia incinta del loro bambino, ucciderla con decine di coltellate e nascondere il suo corpo, fingendo disperazione per la sua scomparsa, Impagnatiello lo ha compiuto lucidamente, pienamente in sé. Accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà, dai futili motivi e dall'aver ucciso la convivente, di interruzione di gravidanza non consensuale e di occultamento di cadavere, Impagnatiello rischia la condanna all'ergastolo. Ho voluto credere di essere pazzo ma non penso di esserlo, ero un vaso completamente saturo di bugie e di menzogne, aveva detto il 31enne in aula davanti ai giudici della Corte d'Assise di Milano nell'udienza del 10 giugno scorso. La perizia sarà discussa in aula il prossimo 21 ottobre, la requisitoria dei PM nel processo milanese si terrà invece in un'udienza fissata a novembre.