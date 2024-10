Giornata mondiale alimentazione: Save the Children a Roma

In occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione, Save the Children, l'organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, ha organizzato nel cuore di Roma un'iniziativa di sensibilizzazione contro l'insicurezza alimentare, che colpisce sempre più persone nel mondo, a causa dei conflitti e del cambiamento climatico. Ogni due secondi al mondo nasce un bambino destinato a soffrire la fame e ad avere il piatto desolatamente vuoto. Vuoto come i piatti giganti, esposti in circolo per ricreare una tavola in piazza del Popolo, riempiti solo da frasi come "La fame mangia i bambini" o "La fame divora i sogni". Save the Children lavora ogni giorno per rispondere alle gravissime crisi alimentari nei contesti più difficili del mondo e lancia la campagna "La fame mangia i bambini", per portare assistenza a bambine e bambini e alle loro famiglie nelle aree dove c'è più bisogno di aiuto.