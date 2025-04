Nel corso del processo a carico di tre ultrà milanisti indagati nella maxinchiesta sulle curve di San Siro è stato mostrato il filmato del pestaggio ai danni di Cristiano Iovino. Le immagini dell’aggressione, avvenuta nell'aprile del 2024 in via Traiano a Milano, mostrano la presenza sul luogo del rapper Fedez e del suo ex bodyguard Christian Rosiello.