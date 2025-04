Ragazza uccisa a Roma, parla il dentista che la conosceva

"Vedevo spesso e sono passati pure da me a studio. Qualche volta qualche controllino così". In questi giorni ha visto anche il fidanzato? "Penso lunedì forse è passato così, ci siamo salutati come al solito lunedì scorso immagino. Sì, lunedì pomeriggio verso 14.00 le 15.00" Sembrava preoccupato? "No, normalmente, come al solito, ma io non ho mai sentito voce al riguardo, l'ho conosciuta e mi è sembrata una ragazza dolcissima, gentile, normale come tante ragazze di questa età naturalmente". Marco com'era? "Nulla che potesse mai far presagire a certe cose. Presumo lavorasse presso un McDonald's se non ricordo male, mi potrei anche sbagliare" Era tanto tempo che si conoscevano che li vedevate insieme? "Ma sarà un annetto, annetto e mezzo presumo certezza non ce la posso avere, però più o meno. Questi saranno i tempi". .