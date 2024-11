La squadra mobile di Ragusa, in collaborazione con la Dda di Catania, ha eseguito sette arresti per estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso. Tra febbraio ed agosto 2023 gli accusati, quattro dei quali in carcere e tre ai domiciliari, hanno condotto una serie di estorsioni a danno di commercianti e imprenditori locali. Gli uomini hanno anche posizionato bombole di gas con i nomi delle vittime nei pressi delle loro abitazioni come forma di minaccia. .