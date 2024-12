Filippo Turetta è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Venezia per il femminicidio di Giulia Cecchettin, avvenuto l’11 novembre 2023 a Fossò. Escluse le aggravanti di crudeltà e stalking, il processo si è concluso in sole cinque udienze. Il padre di Giulia, Gino Cecchettin, ha sottolineato come la violenza di genere si combatta soprattutto con la prevenzione.