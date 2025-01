Un delfino intrappolato in una laguna poco profonda nel nord Italia è stato salvato e liberato il 6 gennaio. I Vigili del Fuoco hanno diffuso un video che mostra l’animale trasportato su una zattera e rilasciato in mare aperto. Il delfino era stato avvistato in una secca a Lignano Sabbiadoro da un ciclista, in appena 30 cm d’acqua. Squadre di soccorso hanno collaborato per trasportarlo in sicurezza verso il mare. .