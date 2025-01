Io ho sempre fiducia. Rinnovo la fiducia nei giudici italiani. Anche nella giustizia italiana e anche nelle leggi italiane ho sempre fiducia. Allora adesso grazie mille per giustizia italiana, anche il PM. Per favore non fate più violenza e non fanno niente. Io ho fiducia nei ragazzi, amici di Ramy. Sempre bene questi.