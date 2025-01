I titoli di Sky TG24 del 7 gennaio: edizione delle 8

Palazzo Chigi smentisce le voci di un accordo con Space X ma Musk sui Social scrive: "Pronti a fornire all'Italia la connettività più sicura", le opposizioni attaccano il Governo. L'Iran cambia versione: "Il caso di Cecilia Sala non c'entra con l'arresto di Abetini", Mantovano sentito al Copasir, si dimette la Direttrice dei Servizi Segreti Belloni. Il Congresso americano certifica la vittoria di Trump, Kamala Harris lo dichiara 47 esimo Presidente degli Stati Uniti. Respinto il rinvio della sentenza del caso Stormy Daniels. Canada nel caos, Trudeau si dimette da Primo Ministro e da Capo del Partito liberale, in Austria conferito al Leader di Estrema Destra Kickl il mandato di formare un nuovo Governo. E' di almeno 53 morti e 62 feriti il bilancio del terremoto che ha colpito una Regione remota del Tibet, la scossa di magnitudo 6.8 avvertita anche in Nepal e India. E' in gravi condizioni la donna di 39 anni accoltellata dal marito nel parcheggio di un supermercato nella bergamasca, fermato l'uomo era stato già denunciato per maltrattamenti. Il Milan rimonta contro l'Inter e si aggiudica la Supercoppa a Riad, il Calcio entra nel vivo attaccanti nel mirino i rossoneri puntano Rashford, la Juve vuole Zirkzee. Protagonista della serie Sky Original M Il Figlio del Secolo l'attore Luca Marinelli è l'ospite della nuova puntata di Stories, appuntamento questa sera alle 21.00.