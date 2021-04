Pronti con le prime pagine, Il Corriere della Sera: "Spinta per riaprire", si parla delle regioni e dell'ipotesi di zone gialle dal 20 e poi, Draghi che dice "decideremo sulla base dei contagi". "Il flop di Pasqua sui vaccini, è corsa alle dosi per ripartire", invece il titolo di apertura scelto da Repubblica, che ci ricorda in arancione 11 regioni e fino alla prima media si torna in aula, come abbiamo visto. "Borse, Chicago vince in Europa" titola Il Sole 24 Ore, che ha in prima pagina anche la notizia della Francia che produrrà vaccini per tutta l'Unione Europea. La Stampa: "Battaglia sulle riaperture. Zaia: pronto per Sputnik", torna il paese a più colori. Il Messaggero apre invece con "i dubbi dell'Ema" sul vaccino AstraZeneca, "L'agenzia europea dice: c'è un nesso tra vaccino e trombosi. A rischio le donne under 50. L'Italia allora è pronta a modificare le fasce di età, poi intanto il pressing dei governatori per le riaperture". Riapertura che occupano anche l'apertura del quotidiano nazionale Il Giorno: "L'obiettivo riaperture dal 20 aprile" è la spinta appunto delle regioni, mentre si parla di "un'Italia in ginocchio" sulla prima de Il Giornale ed è l'ultimatum dei commercianti "ma sulle riaperture salta la cabina di regia". Il Fatto Quotidiano: "Le vaccinazioni chiuse per ferie" così come fare pubblica anche il Fatto Quotidiano, si concentra su il rallentamento della campagna di vaccinazione nei giorni di festa. "Invece dei vaccini ci danno le multe" dicono invece La Verità, "la campagna di immunizzazione non decolla", mentre Libero si concentra su quelli che chiama i "Confini colabrodo", si parla Insomma di emigranti. Dalla prima pagina de Il Foglio vi segnalo l'articolo che si concentra sulla visita oggi di Mario Draghi a Tripoli, "i due leader dell'unità con un piano per la Libia", mentre "America Great Again" è il titolo scelto da Milano Finanza che parla ovviamente di Stati Uniti e di Baden, che ha lo stesso sogno di Trump. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Avvenire: "Vaccini (non) per tutti. L'Oms e due Nobel si mobilitano per superare il blocco dei brevetti", anche qui troviamo la notizia della Francia che avvia la produzione in proprio degli antidoti. Il Manifesto apre con il "Ritorno al futuro" un'intervista a Maurizio Landini, segretario della CGIL e chiudiamo con la Gazzetta dello Sport che parla di "Pirlo è sul filo e Juve voglia di Allegri".