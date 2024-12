Reggio Emilia, capriolo incinta salvato dopo caduta

In località Canossa, a Reggio Emilia, gli operatori del Rifugio Matildico hanno salvato un capriolo femmina, probabilmente incinta, caduto da un dirupo a causa delle abbondanti nevicate. L’animale, che ha riportato un’incrinatura al bacino e una perdita di sensibilità agli arti posteriori, è stato recuperato in condizioni critiche ma ha buone prospettive di guarigione e di ritorno in natura. Attualmente è in cura presso il rifugio, che ospita oltre 5.000 animali e interviene anche in altre regioni.