Scuole, Locatelli: determinazione per rientro al 100%

C'è una determinazione, nel senso che è assolutamente chiara la priorità che è stata data alla scuola, anche nelle parole del Presidente del Consiglio. Non possiamo nasconderci gli effetti negativi di quella che a tutti gli effetti possiamo chiamare una deprivazione sociale ed affettiva, che ha Indiscutibilmente dei riverberi sulla strutturazione di una personalità in formazione come quella di un adolescente, sul senso di sicurezza, sulla capacità di affrontare le difficoltà che la vita ci offre ogni giorno. È una fase così delicata che è impossibile non dare priorità alla scuola, e quindi anche gli studenti delle scuole superiori.