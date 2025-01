Rimini, uccide accoltellatore carabiniere indagato

"È chiaro che siamo solidali al carabiniere, si è difeso e ha difeso gli altri, quindi gli dico grazie.", "Ci conosciamo un po' tutti, ma sono cose brutte bruttissime." Villa Verucchio alle porte di Rimini una comunità ancora sconvolta che ora si schiera al fianco del comandante dei Carabinieri del paese. La notte di capodanno ha sparato e ucciso Mohamed Sitta "Penso che in qualche maniera dovevano fermarlo" Il 23enne egiziano richiedente asilo ospite in una comunità del posto su questa strada poco dopo le 22 ha seminato il panico accoltellando i passanti feriti due diciottenni e una coppia di turisti romani sessantenni. "Il primo accoltellamento è stato proprio qui di fronte ed eravamo qui presenti, dopo Io e mia moglie ci siamo dovuti spostare abbiamo ricevuto una seconda telefonata dalla mia dipendente dicendo che ne avevano accoltellato un altro poi un altro ancora poi è successo che abbiamo dovuto chiudere il locale perché io gli ho detto, guardate chiudi il locale perché non sapevamo se era uno, se erano due perché in 45 minuti è stata una sorta di strage." Il carabiniere prima di sparare gli avrebbe intimato di gettare l'arma, ma l'aggressore continua ad avanzare verso di lui gridando frasi in arabo, le immagini delle videocamere di sicurezza e le testimonianze. "Noi eravamo lì a 100 metri da qui è quando è successo il fatto, fossimo venuti da questa parte qui come quella coppia di turisti romani ci saremmo trovati anche noi", "Mi sono spaventato più che altro per mia figlia che era in piazza e son corso in mezzo ai Carabinieri." il militare ora è indagato per eccesso colposo di legittima difesa, un atto dovuto, fa sapere la Procura di Rimini, per lui sono scesi in piazza residenti e commercianti di Villa Verucchio; un sit-in di solidarietà avviata anche una raccolta fondi on-line per le sue spese legali. "Abbiamo abbiamo fatto questo Go Found che a oggi in neanche 24 ore siamo riusciti a raggiungere quasi 11mila Euro con 450 donatori cioè noi speriamo che ci sia più controllo perché potrebbe succedere un'altra volta.".