Rivoli, pensionato uccide la sua ex compagna e si suicida

Sulle auto e sull’asfalto restano ancora i vetri rotti dal proiettile della doppietta che Emilio Martini, macellaio in pensione di 86 anni, ha usato per uccidere la sua ex compagna, Maria Porunbescu, badante rumena di 57 anni. La pallottola, dopo aver colpito a morte la donna, ha spaccato il vetro della camera da letto, facendo precipitare interi pezzi e schegge giù dal quinto piano di questo palazzo della periferia di Rivoli, dove i due abitavano. Poi l’uomo ha rivolto l’arma contro se stesso e si è suicidato, nella stanza accanto. Era vedovo e a casa custodiva quattro armi da caccia, la sua passione, tre fucili e una pistola, regolarmente detenuti. Eleuterio vive nello stesso palazzo e conosceva entrambi. "Proprio non me lo spiego. Non me lo spiego perché erano persone pacifiche, poi. Ed era una persona brava, non era litigiosa, come tanti, credo, no, ecco". I carabinieri stanno indagando per capire i motivi di questa tragedia. I due convivevano da 10 anni, avevano una relazione, ma negli ultimi mesi discutevano spesso. A capodanno la lite più accesa. Maria aveva deciso di lasciarlo. Se ne sarebbe andata tra pochi giorni. Forse proprio questa decisione e la paura di restare solo hanno scatenato il gesto del pensionato. Si tratta del terzo episodio del genere, in un mese, in provincia di Torino.