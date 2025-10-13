Roccella: gite ad Aushwitz solo per costruire antifascimo

Tutte le gite scolastiche ad Auschwitz cosa sono state? Sono state gite? Sono state davvero gite? A che cosa sono servite? Sono servite, secondo me, sono state incoraggiate e valorizzate perché servivano esattamente all'inverso, cioè servivano a dirci che l'antisemitismo era qualcosa che riguardava un tempo ormai collocato nella storia, un tempo lontano o non tanto lontano, ma insomma collocato ormai in un passato storico, e collocato in una precisa area, il fascismo. Le gite ad Auschwitz, secondo me sono state un modo per ribadire che l'antisemitismo era una questione fascista e basta e quindi che il problema era essere antifascisti, non essere antisemiti, non controllare fino in fondo quello che è avvenuto nel nostro passato, non fare i conti fino in fondo con quello che è avvenuto. .