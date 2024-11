Roma, adesivi sui locker per protesta contro affitti brevi

Al Pigneto attivisti di Nonna Roma assieme a cittadine e cittadini si sono ritrovati per compiere una azione contro gli affitti brevi: sono arrivati cosi' anche nella Capitale gli adesivi sui locker delle casa vacanza, che espandendosi senza alcuna limitazione stanno causando l'espulsione di molti residenti dai quartieri in cui hanno vissuto. "E' in corso una cacciata degli abitanti", ha detto Alberto Campailla, attivista di Nonna Roma. L'obiettivo e' chiedere alle istituzioni ed al Governo che il fenomeno venga normato.