Roma, nuova impalcatura per visitare la Fontana di Trevi

Il Comune di Roma ha aperto un ponte pedonale temporaneo per permettere ai turisti di ammirare la Fontana di Trevi da un'insolita prospettiva durante i lavori di manutenzione programmata in vista del Giubileo 2025. Il ponte metallico, che consente di avvicinarsi alla facciata della fontana, resterà attivo per circa due mesi, limitando l'accesso a 130 persone alla volta per evitare sovraffollamenti. Il sindaco Roberto Gualtieri ha escluso un biglietto d'ingresso, ma punta a garantire un'esperienza più ordinata e piacevole per i visitatori.