Dopo 7 mesi di restauro in vista del Giubileo, la Fontana dei Quattro Fiumi, capolavoro barocco del Bernini al centro di Piazza Navona, è stata riaperta al pubblico. Durante l’inaugurazione, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha girato una leva simbolica per far scorrere nuovamente l’acqua nella fontana. Presenti anche l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio e le autorità locali.