S. Matteo Pavia, Bruno: aumento ricoveri, fare scelte sagge

Da qualche giorno registriamo effettivamente un aumento dei ricoveri. Adesso è difficile capire se questo è il frutto di quello che è successo con le aperture nelle settimane precedenti, penso di sì, però, per avere un una certezza, ovviamente, dobbiamo valutare nelle prossime settimane. Siamo preoccupati di quello che sta succedendo in Inghilterra, sicuramente non deve calare l'attenzione, l'allerta sulla situazione in questo momento. Le scelte non sono dei medici, ma del Governo. Io auspico che, in base ai dati epidemiologici, vengano prese decisioni sagge.