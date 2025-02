Scandalo abusi, il dossier della diocesi di Bolzano-Bressanone

I presunti abusi sarebbero avvenuti negli ultimi 60 anni. 41 sacerdoti accusati, di cui 29 con un alto grado di certezza, e 75 presunte vittime, di età compresa tra gli 8 e i 14 anni. Dopo la pubblicazione del dossier shock sugli abusi della chiesa altoatesina tra il 1963 e il 2023, elaborato da uno studio legale di Monaco di Baviera su commissione della stessa diocesi di Bolzano Bressanone, oltre 20 persone hanno contattato il centro di ascolto per raccontare le loro storie. Ogni caso viene trattato con riservatezza, assicura la diocesi di Bolzano, e ogni presunta vittima, a seconda delle necessità, riceve assistenza legale, psicologica e spirituale. Il dossier, di 631 pagine, contiene molte informazioni di contesto sugli abusi sessuali della Chiesa cattolica in generale, in Italia e in diversi Paesi stranieri, sulla metodologia d'indagine applicata, sui riferimenti legislativi e sulle misure di prevenzione adottate. La diocesi di Bolzano si occupa di abusi dal 2010, con l'istituzione di un centro di ascolto e il servizio di prevenzione. Nel 2012 il primo convegno, per sensibilizzare sul tema degli abusi, al quale ne sono seguiti altri negli anni successivi, con workshop, dibattiti e testimonianze di persone coinvolte. .