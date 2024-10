Sciopero treni per 24 ore a partire dalle 21 di domani

Possibile weekend di disagi per chi viaggerà in treno, è infatti stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia Trenitalia TPER e Trenord dalle ore 21.00 di sabato 12 ottobre fino alla stessa ora di domenica 13 ottobre. Lo sciopero è stato indetto dalle sigle sindacali che chiedono il rinnovo del contratto collettivo nazionale, oggetto di trattative da mesi e l'adozione di misure più efficaci per garantire la sicurezza sul lavoro. Nello specifico CUB e trasporti con la mobilitazione vuole rivendicare la piattaforma di rinnovo del contratto per i dipendenti delle imprese che svolgono attività ferroviaria sia merci che viaggiatori. I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero per i treni Intercity e Frecce si può fare fino all'ora di partenza del convoglio prenotato. Per i regionali invece fino alle ore 24.00 del giorno precedente lo sciopero, in alternativa si può riprogrammare il viaggio a condizioni di trasporto simili non appena possibile secondo la disponibilità dei posti. Come conseguenza dello sciopero i treni potranno pertanto subire eventuali ritardi, cancellazioni o variazioni. I treni garantiti o cancellati saranno consultabili sul sito di Trenitalia. Per quanto concerne i treni regionali essendo lo sciopero in un giorno festivo non sono previste le fasce di garanzia che si applicano i giorni feriali negli orari di maggiore frequentazione del servizio, anche in questo caso tutte le informazioni si trovano sul sito di Trenitalia.