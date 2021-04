Da domani oltre 5 milioni di studenti, 6 su 10, ritornano sui banchi, sono gli alunni di scuole statali e paritarie che potranno appunto seguire le lezioni in presenza, su un totale di 8 milioni e mezzo di studenti. Fa eccezione la Regione Puglia perché il decreto Draghi prevede delle deroghe su misure, condivise con autorità sanitarie, allora il Governatore Emiliano ha deciso di prorogare fino al 30 aprile la possibilità per le famiglie di scegliere tra didattica in presenza e didattica a distanza. Delle evidenze scientifiche alla base della decisione del Governo, aveva parlato anche il premier Draghi nel corso dell'ultima conferenza stampa, sentiamo le sue parole: "La scuola, fino alla prima media, di per sé non sia fonte di contagio, sia fonte di contagio in misura molto limitata. Ciò che è fonte di contagio è tutto il resto che avviene intorno alla scuola, in primis il trasporto. Le attività parascolastiche sono difficilmente controllabili quindi, più si alza l'età scolastica, più queste attività aumentano". E allora appunto ritornano sui banchi asili nido, scuole d'infanzia, elementari e prime medie, anche in zona rossa. Vediamo invece la situazione per quanto riguarda la zona arancione, si parla di scuola in presenza fino alla terza media e con un minimo del 50% alle superiori. Poi c'è la campagna di vaccinazione, sappiamo che il personale scolastico viene considerato nelle categorie prioritarie, questa la situazione: al momento sono oltre un milione le dosi somministrate al personale scolastico e 546 mila ancora le persone nell'ambito scolastico da vaccinare, questa dunque la situazione all'interno del mondo della scuola.