"Professore eccomi, sono da lei, perché domani riaprono le scuole, così come previsto, un ritorno a scuola mi pare di 5 milioni di studenti, fino alla prima media. Allora, intanto le chiedo la quantità, se è esatto il numero che le ho dato, ne ha contezza diciamo, lo può riscontrare? Quanti studenti ritornano in classe?" "Buongiorno innanzitutto, il numero è esatto. Naturalmente dobbiamo distinguere tra le zone arancioni e le zone rosse, perché nelle zone arancioni diciamo che tutto il primo il ciclo torna in presenza quindi, fino alla ex terza media, tutta la secondaria di primo grado e invece nelle zone rosse ci si ferma per quanto riguarda la presenza alla prima classe della secondaria di primo grado, quindi la prima media". "Professor Giannelli, posso chiederle se, cioè, noi abbiamo sempre detto che di fatto il ritorno a scuola doveva essere un ritorno in sicurezza. Che cosa è cambiato rispetto a quando le abbiamo chiuse le scuole? Quando abbiamo rimesso in DAD, in didattica a distanza i nostri ragazzi" "Guardi, sostanzialmente quello che è cambiato è il numero di persone vaccinate nel nostro Paese e sicuramente il numero di operatori scolastici vaccinati, che diciamo, adesso è molto elevato, siamo oltre l'80%. Questi sono i parametri effettivamente modificati. Per quanto riguarda altre condizioni, quindi da un lato l'esistenza di un piano di monitoraggio, di screening basato su tamponi veloci, dall'altro quello della messa in sicurezza dei mezzi di trasporto pubblici che sono necessari per i ragazzi più grandi, devo dire che non registro particolari passi avanti e quindi è chiaro che si continua con queste difficoltà. La nota positiva, ripeto, è l'andamento delle vaccinazioni".