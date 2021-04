Dobbiamo far passare questa terza ondata per poi riorganizzare, in maniera definitiva, quelli che sono dei percorsi di cura covid non covid. Questo chiaramente dovrà vedere delle priorità, partendo dai pazienti oncologici, prima ancora gli screening che purtroppo sono rimasti indietro e poi se sarà tutte le chirurgie. Erano milioni gli interventi chirurgici saltati e ancor di più milioni di indagini diagnostiche strumentali saltate. Però noi stiamo davvero lavorando anche per questo recupero.