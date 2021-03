Sindaco Altavilla, situazione aggravata e impennata contagi

Fino a poche settimane fa, direi fino al primo 1 marzo in realtà, registravamo appena 24 casi, eravamo già preoccupati, ovviamente eravamo vicini alle famiglie che affrontavano questa sfida, però, tutto sommato, la situazione era sotto controllo. Dopo una settimana abbiamo registrato un'impennata di 40 casi. Da allora, giorno dopo giorno, se ne aggiungono alcune decine. Ieri il dipartimento mi ha comunicato 88 casi. So che è un dato parziale perché il dato viene aggiornato con una certa periodicità, insomma, con molta frequenza però io ho contezza di ulteriori positivi segnalati dai medici di medicina generale, dalla pediatra o positivi al test rapido, che sono in attesa di fare molecolare per cui sappiamo bene che 88 ufficiali significa centoventi, centotrenta reali.