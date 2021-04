Sindaco Treviso: Abbiamo obiettivo di tornare in zona gialla

Ci siamo lasciati alle spalle la zona rossa, con l'obiettivo però di tornare in zona gialla e poi bianca perché il desiderio, la voglia di tornare alla normalità sotto tutti i punti di vista, sociale ed economico, è davvero tanta e credo che, in questo momento, visto anche l'RT, ma soprattutto la pressione ospedaliera, ci siano anche le condizioni per poter nelle prossime settimane fare un ulteriore passo verso quella normalità. Campagna vaccinale che sta prendendo un buon ritmo, molto dipenderà dagli approvvigionamenti che arriveranno da parte dello Stato e dell'Unione Europea. Se vengono mantenute le prospettive, quelle che ci son state date nelle ultime ore, credo che potremo raggiungere un ottimo risultato nel giro di poco tempo.