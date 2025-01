Sondaggio Youtrend, gli italiani non si fidano di Trump e Musk

Il sondaggio di questa settimana è dedicato come sempre alla politica di casa nostra ma non solo, anche a uno sguardo con quello che accade negli Stati Uniti e sulla percezione degli italiani rispetto alle due figure chiave: Donald Trump e Elon Musk. Partiamo dalla fiducia nei confronti di Donald Trump: il 74% dei nostri intervistati di questa settimana non si fida. Sempre sulla fiducia di Donald Trump: lo vediamo divisa partito per partito. Gli elettori della Lega hanno un gradimento del 50% mentre vedete la maggior parte anche di Fratelli d'Italia il 49% non si fidano di Donald Trump. Vedete anche i numeri rispetto a Forza Italia, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Il 92% invece di Alleanza Verdi Sinistra che non si fida. Andiamo avanti sempre su Trump. Che effetto avrà sugli equilibri internazionali? Molto positivo/positivo solo per il 31%, per il 50% negativo/molto negativo. Sempre su Trump. Che effetto avrà sull'Italia? E lo vediamo partito per partito. La maggior parte degli elettori di maggioranza lo considera un effetto positivo, negativo invece per gli altri partiti. Trump presidente che effetto avrà sull'Italia? Per il 46% molto negativo, per il 32% invece un effetto positivo. Andiamo sulla fiducia all'altra figura chiave, Elon Musk. Il 70%, una percentuale equivalente a quella di Trump che era il 74, non si fida di Elon Musk. Il giudizio invece sull'operato del nostro governo. Vedete la differenza rispetto alla colonnina che è il sondaggio relativo al 9 dicembre, l'ultimo sondaggio, positivo il 43%, negativo il 47%. Dunque è aumentata la fiducia rispetto al governo Meloni e al suo operato con un +9%. Andiamo alle intenzioni di voto, partito per partito. Al primo posto Fratelli d'Italia 28,3%, in aumento di 0,8 punti percentuali, in calo leggermente Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Lega. Ancora vi faccio vedere Forza Italia +1,5%, in aumento anche Alleanza Verdi Sinistra, in lieve calo Azione e Italia Viva. E così ancora avanti con +Europa, Noi Moderati e gli astenuti e indecisi restano una quota importante dei nostri intervistati ogni settimana, siamo intorno al 47,1% dei nostri intervistati.