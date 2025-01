Speciale Giorno Memoria, Auschwitz 80 anni dopo - il promo

Per contribuire ad una riflessione approfondita e consapevole su uno dei capitoli più tragici della storia, Sky TG24 propone una programmazione speciale in occasione dell'80° anniversario della liberazione di Auschwitz, ricordato come ogni anno con il Giorno della Memoria. Gli approfondimenti inizieranno già nel corso del weekend, il 25 e 26 gennaio con contributi esclusivi e culmineranno lunedì 27 gennaio con lo speciale ‘GIORNO DELLA MEMORIA. AUSCHWITZ, 80 ANNI DOPO’, condotto da Luigi Casillo dalle 15.50, in diretta dallo studio allestito presso il Memoriale della Shoah di Milano.