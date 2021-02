Stellantis progetta la e-mobility del futuro

Secondo un rapporto delle nazioni unite nel 2050 il 68% degli abitanti del pianeta sarà concentrato in agglomerati urbani ed è qui che arriverà anche la gran parte delle merci, per questo è necessario ripensare ora alle nostre città. Il progetto Next-to firmato da Edisu Piemonte, Stellantis e Solerzia punta in questa direzione, una stretta collaborazione tra pubblico e privato, con al centro i 150000 studenti universitari piemontesi. Noi coinvolgeremo loro in Hackathon Challenge, lectio magistralis proprio per generare un club di creatività tra noi azienda e gli studenti. Nell'ultimo anno con questa rete, con queste attività abbiamo già sviluppato più di cento idee che adesso i nostri tecnici insieme agli studenti stanno iniziando a rendere cose vere e cose pratiche che tra un po si vedranno sul mercato. Il tema centrale delle smart Citys del futuro è la riduzione dell'inquinamento, Stellantis ha fornito a EDISU Piemonte queste due Jeep Renegade Plug in Hybrid a doppia motorizzazione, capaci di percorrere 50 chilometri solo in elettrico a emissioni 0 e ricaricabili anche in casa, un aiuto alla creatività degli studenti universitari, Toccherà a loro ora proporre soluzioni innovative per la e-mobility. Sarà prettamente elettrica, soprattutto nei centri urbani. Pulita, più green. Il ruolo dell'auto non resterà più confinato a quello di essere solo un mezzo. Che verrà concepita sempre più come un servizio piuttosto che essere associata al concetto vero e prorpio di possesso di un mezzo. Cosa può dare uno studente anche molto giovane a un'azienda così grande? Tanta voglia di fare, ma soprattutto tanto orientamento all'innovazione, oggi il mercato è competitivo solo quando si è in grado di orientarsi all'innovazione e avere anche competenze diverse, un sistema universitario con competenze molto diverse che però lavorano in sinergia, l'avvocato, l'ingegnere, l'architetto, ci può portare davvero a creare nuove idee che diano un grande slancio al sistema economico di questo territorio,.