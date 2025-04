Studentessa uccisa a Messina, ha confessato il 27enne fermato dai carabinieri

Ha confessato di aver ucciso Sara Campanella, lo ha fatto al termine dell'ennesima richiesta di un chiarimento. Stefano Argentino, 27 anni, ha ucciso lucidamente con almeno due coltellate. L'arma del delitto non è ancora stata ritrovata. L'interrogatorio davanti al GIP nel carcere messinese di Gazi è durato poco più di due ore. Al termine il suo legare, Raffaele Leone, che poi ha rimesso il mandato, ha raccontato della confessione pena del giovane che è in uno stato emotivo confusionale, ha detto l'avvocato, ha provato a spiegare il perché di questo gesto assurdo, sottolineando però che lui e Sara non avevano una relazione, ma che in passato il suo interesse, definito ossessivo dagli inquirenti, sarebbe stato in qualche modo ricambiato. "Ha detto che metterà a debito. E non è entrato nei particolari e sulle domande che hanno rivolto i pubblici ministeri attinenti ai particolari si è avvalso della facoltà di non rispondere". "Ha spiegato perché è uscito da casa con il coltello?" "No". "Ha detto qualcosa relativamente alla ragazza". "Relativamente la ragazza ha ha un pò raccontato di quelli che erano stati i loro rapporti, insomma il suo rapportarsi con questa ragazza nell'ultimo anno e mezzo. Lui aveva delle attenzioni per la ragazza che lui dice che in certe occasioni erano state corrisposte, ma non si erano mai concretizzate in un fidanzamento, insomma, in un rapporto, in una promessa del rapporto". Ad incastrare Argentino, oltre registrate da una telecamera di sorveglianza, che ritraggono i due giovani dapprima passare da una pompa di benzina e poi sparire dietro ad una parete. Poi l'aggressione che abbiamo deciso di non mostrare. Venerdì sul corpo di Sara verrà effettuata l'autopsia, poi sarà dato il nulla osta per i funerali. di Sara verrà effettuata l'autopsia, poi sarà dato il nullaosta per i funerali. .