Su Sky TG24 il contatore delle persone vaccinate in Italia

Dati che potrebbero impressionare, ma tipici del fine settimana, sono quelli dell'ultimo bollettino del Ministero della Salute. A salire la percentuale tra positivi e tamponi effettuati, che supera il 10%. Se da un lato sono in calo i nuovi positivi, 10680 nelle ultime 24 ore rispetto ai 18.000 del giorno precedente, dall'altro a scendere notevolmente è il numero di tamponi effettuati. Siamo poco sopra i 100.000 tra molecolari e antigenici, circa 150.000 tamponi processati in meno rispetto alla giornata di domenica. Torna a intensificarsi anche la pressione sugli ospedali, aumenta infatti il numero di posti letto occupati in terapia intensiva, sono +34 a fronte di 192 ingressi in un solo giorno, e il numero di ricoverati nei reparti ordinari, +353. Infine l'ultimo dato destinato a calare ma che, se pur lentamente, sta scendendo è il numero dei decessi registrati. Nelle ultime 24 ore le vittime sono state 296. Sul fronte vaccini, invece, un dato incoraggiante: è stata superata quota 11 milioni di dosi somministrate.